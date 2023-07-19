Надежда Ангарская рассказала, как изменила отношение к воспитанию детей
Юмористка Надежда Ангарская в интервью The Voice призналась, что начала просить помощь по уходу за ребенком у родственников после рождения второго сына Даниила.
"Мне было совестно, что я ребенка оставляю с няней и уезжаю на работу. Папа у нас не особо сидел с ребенком, я не помню, чтобы он нянчился-нянчился с ним. А сейчас я не отказываюсь ни от чьей помощи и даже настаиваю на том, чтобы мне помогали, Правда, все и так помогают. Теперь я больше времени уделяю себе", - рассказала Ангарская.
Она отметила, что пригласила на помощь няню, которая помогала ей воспитывать первого сына Давида. По словам Ангарской, няня проводит у них примерно три часа ежедневно - за это время юмористка успевает посвятить время себе и подготовиться к очередным съемкам.
"Еще есть бабушка, которая приходит к нам на два дня в неделю. И есть еще одна бабушка – моя мама. Когда необходимо – мы ее зовем. Еще есть моя сестра. В общем – народа много, есть на кого положиться", - резюмировала Ангарская.
Знаменитость воспитывает первенца Давида, которого родила от иорданца Раеда Бани. В 2019 году она развелась с отцом ребенка.
В 2022 году Надежда Ангарская стала встречаться с тренером старшего сына по футболу – Николаем Федчуком. В феврале 2023 года они поженились.