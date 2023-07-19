Ангарская рассказала, как изменила отношение к воспитанию детей

"Мне было совестно, что я ребенка оставляю с няней и уезжаю на работу. Папа у нас не особо сидел с ребенком, я не помню, чтобы он нянчился-нянчился с ним. А сейчас я не отказываюсь ни от чьей помощи и даже настаиваю на том, чтобы мне помогали, Правда, все и так помогают. Теперь я больше времени уделяю себе", - рассказала Ангарская.