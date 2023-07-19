Ратаковски кардинально сменила имидж и показала результат в купальнике

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала серию фотографий в купальнике с глубоким декольте. Снимками она поделилась в социальных сетях.

32-летняя модель позировала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Наряд подчеркнул рельефную фигуру Эмили Ратаковски. Однако в этот раз внимание поклонников привлек новый имидж звезды. Она перекрасила волосы в рыжий и сделала «рваную» стрижку с челкой. За преображение отвечала стилист из Нью-Йорка Дженна Перри, в портфолио которой работа с моделями Беллой Хадид, Карли Клосс и дочерью Кейт Мосс Лилой.

«Стала рыжей. Спасибо за то, что мои волосы здоровы с помощью профессиональных средств и легенды — стилистки Дженны Перри», — написала Ратаковски.

У модели есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены. Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.