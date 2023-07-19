Тимати назвал причины ухода со сцены

Артист признался, что не горит желанием выступать, записывать треки и сотрудничать с другими артистами, так как занят развитием бизнеса. «Потому что я не хочу застрять в определенном цикле — гастролировать и записывать песни до 60-70 лет… Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе», — объяснил исполнитель.