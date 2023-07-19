Модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру на тренировке
Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в личном блоге фотографии и видео тренировок. Снимками и роликом она поделилась в социальных сетях.
35-летняя Эшли Грэм показала подтянутую фигуру на тренировке в спортзале. Модель позировала в топе и легинсах.
В личном блоге она решила показать, как тягает большой вес, чем восхитила пользователей социальных сетей. Несмотря на профессиональную деятельность, Эшли Грэм успевает активно заниматься спортом и воспитывать детей.
В последние месяцы модель стала активнее работать над своей фигурой. Как она признавалась в личном блоге, у нее появилась цель сбросить вес и привести тело в более спортивную форму.
Для этого звезда не только увеличила физическую нагрузку, но и изменила косметологические процедуры.
У Эшли Грэм после родов сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты, чтобы вылечить кожу. У модели трое детей от мужа Джастина Эрвина.
В 2020 году Грэм впервые стала матерью сына Исаака, а уже в июле 2021 года сообщила поклонникам о новой беременности. 7 января 2022 года она стала матерью близнецов — сыновей Малачи и Романа.