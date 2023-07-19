Психолог рассказала, что ждет Принца Гарри и Меган Маркл

«Браки людей, решивших пожить отдельно, распадаются в большинстве случаев. По сути, разъезд – это психологическая уловка, призванная смягчить удар для обоих партнеров, привыкнуть к мысли, что я – отдельно от партнера не умру, встать на ноги. Бывает и так, что люди, отдохнув друга от друга, встречаются и у них может быть даже всплеск чувств. Однако, как правило, это ненадолго. Старые проблемы, которые не были решены, начнут одолевать с новой силой. Скорее всего, такая пара так и будет, съезжаться, разъезжаться, пока не расстанется окончательно», – комментирует эксперт.