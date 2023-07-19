Психолог рассказала, что ждет Принца Гарри и Меган Маркл

Психолог рассказала, что ждет скандальную пару Принца Гарри и Меган Маркл
Отношения принца Гарри и Меган Маркл дали трещину, инсайдеры уверяют, что супруги приняли решение «пожить раздельно». По сообщению британских таблоидов, пара столкнулась с финансовыми трудностями из-за череды неудачных проектов и неудавшихся сделок. Так, недавно супруги получили деньги за интервью-подкасты, но не смогли записать контент. К чему обычно приводит решение разъехаться и как влияет на отношения, в интервью MIR24.TV рассказала психолог Виталия Аветова.
«Браки людей, решивших пожить отдельно, распадаются в большинстве случаев. По сути, разъезд – это психологическая уловка, призванная смягчить удар для обоих партнеров, привыкнуть к мысли, что я – отдельно от партнера не умру, встать на ноги. Бывает и так, что люди, отдохнув друга от друга, встречаются и у них может быть даже всплеск чувств. Однако, как правило, это ненадолго. Старые проблемы, которые не были решены, начнут одолевать с новой силой. Скорее всего, такая пара так и будет, съезжаться, разъезжаться, пока не расстанется окончательно», – комментирует эксперт.
Разъезд может помочь восстановить отношения только в том случае, если супруги осознанно используют это время, чтобы измениться и решить проблемы, которые им мешают быть вместе, отмечает эксперт. «Или кто-то из них устраняет ту трудность, которая неприемлема для партнера. Например, если в семье финансовые трудности и бремя обеспечения семьи лежит на жене, то муж находит новую работу и начинает делать существенный вклад в бюджет. Если же это время каждый использует для отдыха, то, скорее всего, это лишь откладывание решения проблемы», – заключила Аветова.