Погребняк договорился с супругой о разводе
Бывший форвард сборной России Павел Погребняк договорился с супругой Марией и разводе. Об этом сообщила сама Мария.
Они заключили мировое соглашение. Ранее Мария подала заявление на развод, оно было зарегистрировано 14 июля.
Напомним, что Павел и Мария прожили в браке 17 лет. За это время у них появилось трое сыновей.
"Заключили мировое соглашение. Нет, развод через суд не из-за конфликта", – цитирует Марию Погребняк РИА "Новости".
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