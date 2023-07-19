Погребняк договорился с супругой о разводе

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк договорился с супругой Марией и разводе. Об этом сообщила сама Мария.

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Они заключили мировое соглашение. Ранее Мария подала заявление на развод, оно было зарегистрировано 14 июля.

Напомним, что Павел и Мария прожили в браке 17 лет. За это время у них появилось трое сыновей.