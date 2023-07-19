Где сейчас и чем занимается Сергей Зверев

Сегодня, 19 июля, российскому парикмахеру, актеру, шоумену и телеведущему Сергею Звереву исполняется 60 лет. "Рамблер" расскажет, где сейчас и чем занимается знаменитый стилист.

В ПТУ в городе Усть-Каменогорск, Казахстан, Зверев получил сразу три профессии: парикмахер, дизайнер и визажист. Будущий стилист часто принимал участие в соревнованиях по этим специальностям. И однажды на одном из таких мероприятий Зверева заметила тренер по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова и пригласила в Москву. В столице у начинающего парикмахера случился стремительный карьерный рост и он начал работать со звездами разной величины.

Затем Зверев стал вести несколько телевизионных программ и даже сниматься в роли самого себя в различных фильмах и сериалах. Стилист также пробовал себя в роли певца.

В середине 90-х Сергей Зверев попал в серьезную аварию. Его лицо очень сильно пострадало, и стилисту пришлось обратиться к хирургу. В итоге, Зверев сделал себе ринопластику, подкорректировал скулы, губы и подбородок.

Сергей Зверев был четырежды официально женат и разведен. У стилиста есть сын, который, повзрослев, стал посещать различные телешоу и рассказывать, что отец уделяет ему слишком мало внимания.

На сегодняшний день все салоны Сергея Зверева закрыты. Такое решение стилист объяснил тем, что в Москве очень дорогая аренда и тем, что многие его клиенты переехали за границу. В последнее время Зверев стал общественным активистом. В 2021 году он даже пытался баллотироваться в Государственную Думу, а в 2019 году стилист выступил против строительства завода на озере Байкал.