Бывшая невеста Киркорова рассказала о скорой свадьбе артиста

Диджей Катя Гусева, которую называют бывшей невестой Филиппа Киркорова, проговорилась в беседе с kp.ru, что артист планирует свадьбу с новой возлюбленной.

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Гусева посетовала при этом, что певец не познакомил ее с новой девушкой, однако во время их встречи девушка заметила «горящие глаза» артиста.

«Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни», — сказала диджей.

Недавно Киркоров заявил, что живет с новой девушкой, которая «греет его и вдохновляет». Других деталей артист раскрывать не стал.

В ноябре 2022 года Гусева рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова. Она призналась, что очень хотела сыграть свадьбу со звездой — сам Киркоров был не против их союза. Однако, по словам ведущей, их любовная история просто не сложилась.

В июне 2023-го певец стал гостем на свадьбе Гусевой с Михаилом Сазановым, где исполнил молодоженам один из своих хитов под названием «Ты, ты, ты».