Перестала выходить на связь: Алсу пропала после слухов о разводе с мужем

Алсу сейчас переживает не самый простой период в своей жизни. Говорят, что она рассталась со своим супругом Яном Абрамовым и планирует с ним развестись. Алсу не комментирует слухи, но своим странным поведением дает понять публике, что перемены действительно происходят.

© Popcake.tv

Еще недавно певица публиковала в социальных сетях многозначительные посты о счастье, а теперь и вовсе пропала. Звезда не выходит на связь с поклонниками уже несколько дней. Некоторые даже переживают по поводу душевного состояния Алсу.

Напомним, Алсу некоторое время назад была в Амстердаме и выкладывала оттуда снимки с незнакомым мужчиной. Кто-то увидел в частях тела избранника, которые Алсу показала, Яна Абрамова. Но часть фанатов звезды уверена, что у певицы появился новый возлюбленный.