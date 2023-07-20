52-летнюю звезду «Реквиема по мечте» засняли в бикини на яхте

52-летняя звезда фильмов «Игры разума» и «Реквием по мечте» отправилась на остров Капри, Италия, где совершила прогулку на яхте. Артистка надела черное бикини, которое подчеркивало ее спортивную фигуру и обнажало нижнюю часть груди. При этом знаменитость отказалась от косметики и уложила волосы в низкий пучок, дополнив образ солнцезащитными очками и золотистой цепочкой на шее.