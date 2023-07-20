Состояние Киркорова после операций оценил пластический хирург

Певец Филипп Киркоров в последние месяцы сильно увлёкся пластическими операциями. Он омолодился, похудел, а затем, словно этого было недостаточно, ещё и изменил имидж. Однако череда хирургических вмешательств не могла не отразиться на состоянии артиста.

© 2х2

Как пишет «Пятый канал», поклонников смутил внешний вид Киркорова во время одной из последних пресс-конференций. По их мнению, он с трудом говорил, как будто не мог нормально двигать губами. В Сети предположили: певец доигрался - переборщил с вмешательствами, как это нередко бывает.

Видео дня

О том, почему пластические операции так отразились на мимике Филиппа Киркорова, журналисты спросили пластического хирурга Илью Алмазова. Врач сразу отметил: такие изменения нередки после вмешательств. Вопрос в том - временные это последствия или постоянные.

Постоянные изменения в мимике происходят из-за повреждения ветвей лицевого нерва, временные - всего лишь следствие сдавливания этих самых ветвей из-за отёка. Хирург предполагает, что для Киркорова характерны последние.

Сейчас, во-первых, не до конца восстановилась иннервация кровоснабжения, поэтому еще присутствует отек. А, во-вторых, мягкие ткани периоральной области не до конца адаптировались к артикуляции речи, - рассказал Алмазов.

Кроме того, сложности с речью могут объясняться серьёзным стоматологическим вмешательством - например, заменой зубов и корректировкой прикуса. Филиппу Киркорову может понадобиться время, чтобы к ним привыкнуть.

Между тем пластический хирург считает, что врачи артиста проделали свою работу профессионально. Всё, что так напугало фанатов Киркорова, - дело временное. Нужно подождать примерно от двух до шести месяцев, и знаменитый певец снова войдёт в норму.