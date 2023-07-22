29-летний приемный сын Сергея Зверева работает строителем в Краснознаменске

29-летний приемный сын российского парикмахера и шоумена Сергея Зверева работает на стройке в подмосковном Краснознаменске.

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Известно, что Сергей Зверев-младший расстался со своей возлюбленной и живет один. В его планах переезд в столицу России.

«Живу в Краснознаменске один. Работаю на стройке. В будущем, может быть, приеду в Москву», — передает Starhit слова наследника.

Отметим, что Сергей Зверев, который вчера отпраздновал 60-летие, давно просил сына найти женщину получше.

«Юлия отбывала срок. Старшего ребенка забрал бывший супруг, а младшего — отец. Материнских прав лишена. Хороша невестка? Благословить должен? Я не для этого сына растил», — говорил стилист.