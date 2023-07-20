Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид поделилась фото в бикини после задержания за хранение наркотиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Известно, что на Каймановых островах сотрудники таможенного отдела обнаружили у 28-летней знаменитости небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения. Хадид и ее спутник были арестованы, однако позднее девушку освободили под залог в тысячу долларов.

После этого манекенщица поделилась серией снимков, на одном из которых она запечатлена в желтом раздельном купальнике, оформленном тонкими завязками. Ее образ дополняют колье и золотая цепь с подвеской. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в пучок.

Поклонники не оценили данный поступок девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти три миллиона лайков. «Ей абсолютно все равно», «Когда попался за хранение наркотиков и делаешь вид, что все у тебя нормально», «Мой уровень безрассудства после ареста и освобождения под залог», «Ты разве не в тюрьме?», «Если тюрьма выглядит так, то отправьте меня туда», — возмущались они.