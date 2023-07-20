Павел Прилучный оставил жену и сына и улетел в Дубай
35-летний российский актер театра и кино Павел Прилучный, который недавно вновь стал отцом, отправился за границу без семьи.
На своей странице в социальных сетях артист сообщил, что улетел в Дубай по работе, так как режиссер Сарик Андреасян работает там над новым проектом.
При этом подписчики блога сначала отнеслись с недоверием к публикациям артиста, посчитав, что Прилучный устал от семейных хлопот и уехал отдыхать. Но, оказалось, что все менее прозаично.
«Друзья, если работа — то только такая!», — пояснил артист на своей странице.
Напомним, что недавно Павел Прилучный оказался замешан в чужом разводе. Жительница Оренбурга подал в суд на своего пока еще мужа, с которым разводится. Оренбурженка хочет доказать, что супруг незаконно переписал особняк в Московской области на друга и продал недвижимость актеру.