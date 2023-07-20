Павел Прилучный оставил жену и сына и улетел в Дубай

35-летний российский актер театра и кино Павел Прилучный, который недавно вновь стал отцом, отправился за границу без семьи.

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На своей странице в социальных сетях артист сообщил, что улетел в Дубай по работе, так как режиссер Сарик Андреасян работает там над новым проектом.

При этом подписчики блога сначала отнеслись с недоверием к публикациям артиста, посчитав, что Прилучный устал от семейных хлопот и уехал отдыхать. Но, оказалось, что все менее прозаично.

«Друзья, если работа — то только такая!», — пояснил артист на своей странице.