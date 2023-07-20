Любовь Успенская призналась, что за ней ухаживает итальянец

«Прилетел с букетом и дизайнерскими костюмами в восточном стиле с вышивкой и камнями. Снял гостиницу нам за 600 евро в сутки. На данный момент я только принимаю его ухаживания, ведь у меня есть девичья гордость. К тому же, между людьми должна быть химия и искра», — пояснила королева шансона журналистам, передает «Стархит».