Любовь Успенская призналась, что за ней ухаживает итальянец
69-летняя российская певица Любовь Успенская вспомнила об иностранце, который ухаживал за ней во время отдыха в Турции.
Об этом артистка рассказала во время посещения фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». К слову, певица посетила концерт вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной.
«Прилетел с букетом и дизайнерскими костюмами в восточном стиле с вышивкой и камнями. Снял гостиницу нам за 600 евро в сутки. На данный момент я только принимаю его ухаживания, ведь у меня есть девичья гордость. К тому же, между людьми должна быть химия и искра», — пояснила королева шансона журналистам, передает «Стархит».
Однако раскрывать личность итальянца она не стала.
Напомним, что Любовь Успенская вернулась с отдыха в Турции, где проводила время с наследницей Татьяной Плаксиной. Певица отмечала, что не тратит время на личную жизнь, так как устала от свиданий и замужества. Она подчеркивала, что за романтику отвечает ее дочь.