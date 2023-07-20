Марго Робби показала обнаженное тело на обложке журнала Vogue

Австралийская актриса Марго Робби снялась в откровенном наряде для обложки журнала Vogue Australia. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

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На одном из размещенных фото 33-летняя знаменитость предстала в наряде, состоящем из кружевной юбки, сквозь которую видны трусы кремового оттенка, и прозрачного холтер-бюстгальтера (модель белья, прикрывающая грудь до основания шеи — прим. «Ленты.ру») в виде бутонов цветов. При этом звезда показала частично обнаженное и подтянутое тело.

Артистка выбрала босоножки на платформе в тон наряду. Свой образ она дополнила укладкой на длинных распущенных волосах светлого оттенка и ярким макияжем.