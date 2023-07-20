Регина Тодоренко призналась, что набрала лишний вес, и объяснила почему
Транслируемая в соцсетях жизнь селебрити порой кажется слишком идеальной: недели отдыха на пляже, гастрономические эксперименты и ни грамма на талии. Ну просто магия! Однако не все из отечественных звезд утаивают от поклонников свои неудачи по поводу безупречного внешнего вида. К примеру, Регина Тодоренко честно признается: дни на курорте в кругу семьи не прошли даром.
В личном блоге знаменитость ответила на вопрос о занятиях спортом. «Какие тренировки в отпуске?!» — подумали мы. И, видимо, Регина отчасти с этим согласна.
«Сейчас нет. Я очень поправилась, не влезаю в приобретенную одежду», — раскрыла она.
Фолловеры такую откровенность, безусловно, ценят. А еще понимают: молодой и активной маме, как Тодоренко, простить стоит многое. Тем более ведущая уверяет, что по возвращении домой она активно займется восстановлением роскошной фигуры и быстро придет в форму. Никто и не сомневался. Уж чего-чего, а целеустремленности звезде точно не занимать.