Тодоренко призналась, что набрала лишний вес, и объяснила почему

Транслируемая в соцсетях жизнь селебрити порой кажется слишком идеальной: недели отдыха на пляже, гастрономические эксперименты и ни грамма на талии. Ну просто магия! Однако не все из отечественных звезд утаивают от поклонников свои неудачи по поводу безупречного внешнего вида. К примеру, Регина Тодоренко честно признается: дни на курорте в кругу семьи не прошли даром.

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В личном блоге знаменитость ответила на вопрос о занятиях спортом. «Какие тренировки в отпуске?!» — подумали мы. И, видимо, Регина отчасти с этим согласна.

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«Сейчас нет. Я очень поправилась, не влезаю в приобретенную одежду», — раскрыла она.