"Любит, но никогда не покажет эмоций": Никита Малинин – об отношениях с отцом

"Я немного сбился с пути. Забыл, кто я есть, про человеческое начало. Стал воспринимать себя по-другому. После тура ушел из продюсерского центра папы на Первый канал. Вернулся, начал честно по контракту работать. В тот момент мы перестали общаться, потому что не понимали друг друга" – поделился своими воспоминаниями Никита.