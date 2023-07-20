"Любит, но никогда не покажет эмоций": Никита Малинин – об отношениях с отцом

"Любит, но никогда не покажет эмоций": Никита Малинин рассказал о взаимоотношениях с отцом
Отношения Никиты Малинина с отцом испортилось после его участия в проекте "Фабрика звезд", благодаря которому он приобрел известность. Об этом музыкант рассказал в шоу Яны Чуриковой.
В тот период младший Малинин почувствовал вкус славы, что отразилось на его характере, поведении и взаимоотношениях с людьми.
"Я немного сбился с пути. Забыл, кто я есть, про человеческое начало. Стал воспринимать себя по-другому. После тура ушел из продюсерского центра папы на Первый канал. Вернулся, начал честно по контракту работать. В тот момент мы перестали общаться, потому что не понимали друг друга" – поделился своими воспоминаниями Никита.
На сегодняшний день Никита и Александр состоят в прекрасных отношениях, чему звездный наследник искренне рад. По его словам, он особенно сблизился с отцом после смерти матери. После трагического события сын по-новому осознал ценность общения с родственниками.
"У нас никогда не было отношений "дорогой папа – любимый сынок", все было очень строго. Все по-взрослому, официально. Зато отец живой! Пусть без всяких "муси-пуси", но живой отец. Когда мама умерла, я начал с отцом сильно общаться. Потянулся к нему. Понял, что такое живой родитель" – признался он.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Никита Малинин испытывал симпатию к Маше Вебер.