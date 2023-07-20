Далтон Гомес опустошен разводом с певицей Арианой Гранде

Далтон Гомес не хочет разводиться с Арианой Гранде и надеется вернуть ее. Об этом сообщает US Weekly.

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Инсайдер из близкого окружения пары рассказал журналистам, что Далтон Гомес не теряет надежды на воссоединение с Арианой Гранде, несмотря на то, что несколько дней назад пара объявила о разводе.

«Далтон был опустошен этим. Расставание — это не то, чего он хотел. Он хотел сказку со счастливым концом, но все выглядит не так», — уточнил он.

На что второй источник издания добавил, что 27-летний Гомес верит, что у них с Гранде есть шанс на примирение.

«Далтон верит, что у них с Арианой все наладится. Несмотря на все трудности, через которые они прошли, он не готов поставить крест на их браке. Он хочет провести с Арианой всю оставшуюся жизнь, и сделает для этого все», — рассказал он.