Волочкова показала диетический коктейль

«Очень вкусно и полезно. И сытно главное. Еще поступив в Академию русского балета в Питера, я заставила себя не испытывать чувство голода. И эта привычка есть у меня и сейчас. Чем легче я питаюсь, тем легче мне репетировать и танцевать. Энергия не в количестве еды», — заверила Волочкова.

На видео балерина показала, как добавляет в стакан томатного сока огурцы, перец чили, соевый соус и перец. При этом балерина указала на различные банки со специями и заверила, что можно добавлять различные ингредиенты по вкусу. Волочкова подчеркнула, что иногда вдобавок к такому смузи ест одно куриное яйцо. При этом балерина добавила, что может съесть в течение дня еще несколько яиц, если проголодается.