Анастасия Волочкова показала диетический коктейль из томатного сока, соевого соуса и перца чили
Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала видео, на котором готовит диетический коктейль из томатного сока и различных добавок.
«Очень вкусно и полезно. И сытно главное. Еще поступив в Академию русского балета в Питера, я заставила себя не испытывать чувство голода. И эта привычка есть у меня и сейчас. Чем легче я питаюсь, тем легче мне репетировать и танцевать. Энергия не в количестве еды», — заверила Волочкова.
На видео балерина показала, как добавляет в стакан томатного сока огурцы, перец чили, соевый соус и перец. При этом балерина указала на различные банки со специями и заверила, что можно добавлять различные ингредиенты по вкусу. Волочкова подчеркнула, что иногда вдобавок к такому смузи ест одно куриное яйцо. При этом балерина добавила, что может съесть в течение дня еще несколько яиц, если проголодается.
«Мне такого рациона вполне достаточно. А этот напиток просто космический. Вкуснее просекко! Соль я не ем вообще, и вам не советую. Дико задерживает лишнюю воду в организме», — поделилась танцовщица.
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