«Легла под нож хирурга?»: В Сети обсуждают преображение Долиной

Фанаты звезды вновь обсуждают ее изменения во внешности. На этот раз внимание поклонников привлек «новый» подбородок артистки.

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Ларису Долину в последнее время не узнать – звезда кардинально сменила имидж, отдав предпочтение молодежным нарядам, стала выглядеть заметно моложе. Поклонники подозревают, что артистка прибегла к помощи пластических хирургов в погоне за красотой. Накануне в Сети вновь начали обсуждать изменившуюся до неузнаваемости знаменитость.

Накануне заезда Советского Союза вышла на связь с подписчиками, чтобы поделиться свежими новостями. Женщина опубликовала видео, на котором были заметны явные изменения во внешности певицы. Так, кожа Ларисы Александровны стала более подтянутой, а подбородок приобрел острую форму. Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, является ли тому причиной пластическая операция. Вполне возможно, что артистка примерила на себя популярный в социальной сети фильтр. Однако перемены во внешности натолкнули фанатов на определенные мысли. Так, в Сети бурно начали обсуждать лицо звезды. «Долина легла под нож пластического хирурга?», – написал один из фолловеров.