Солист «Иванушек International» рассказал, как группа относится к просьбам исполнить главные хиты

«Когда «Иванушки» выступают на частных концертах, нас как раз всегда просят петь именно «Тучи», «Тополиный пух», «Колечко», «Золотые облака». И мы с удовольствием их исполняем — знаете, как в первый раз поем. То есть у меня ощущения от концерта десятого в нашей карьере и от последнего, который был, такие же кайфовые, драйвовые», — заявил Григорьев-Апполонов.

По словам музыканты, члены «Иванушек» каждый раз проживают заново эмоции от своих хитов. Григорьев-Апполонов признался, что до сих пор считает музыку 90-х трендовой, так как группа появилась именно в это время. Музыкант отметил, что «Иванушки» «плавно перетекают» из десятилетия в десятилетие. Певец отметил, что коллективу удалось занять на эстраде определенную нишу — они поют романтические песни, в то время как их коллеги и конкуренты исполняют музыку другой направленности.