Солист «Иванушек International» рассказал, как группа относится к просьбам исполнить главные хиты
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в интервью ТАСС рассказал, как участники группы относятся к просьбам исполнить свои самые известные песни.
«Когда «Иванушки» выступают на частных концертах, нас как раз всегда просят петь именно «Тучи», «Тополиный пух», «Колечко», «Золотые облака». И мы с удовольствием их исполняем — знаете, как в первый раз поем. То есть у меня ощущения от концерта десятого в нашей карьере и от последнего, который был, такие же кайфовые, драйвовые», — заявил Григорьев-Апполонов.
По словам музыканты, члены «Иванушек» каждый раз проживают заново эмоции от своих хитов. Григорьев-Апполонов признался, что до сих пор считает музыку 90-х трендовой, так как группа появилась именно в это время. Музыкант отметил, что «Иванушки» «плавно перетекают» из десятилетия в десятилетие. Певец отметил, что коллективу удалось занять на эстраде определенную нишу — они поют романтические песни, в то время как их коллеги и конкуренты исполняют музыку другой направленности.
«У нас в жизни — такой дерзкий образ жизни. А на концертах — да, романтика. Для девушек есть «Дискотека Авария», для танцев есть «Руки вверх!». У нас своя ниша, и никто пока в ней не оставался так надолго, как «Иванушки», — резюмировал музыкант.
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