$91.20+0.51102.44+0.42

Певица Наталья Подольская похвасталась своей фигурой во время отдыха в Египте

Компанию ей составили сын Иван и сестра артистки.

Подольская похвасталась фигурой во время отдыха в Египте
© runews24.ru

Наталья Подольская отправилась на отдых в Египет в сопровождении своей сестры и сына Ивана. Недавно певица вернулась из Испании, где пробыла целый месяц вместе с детьми и сестрой.

По возвращении в Москву, она не задержалась надолго и уже собралась в путешествие в Египет.

Несмотря на слухи о проблемах в семье, Подольская поделилась радостными кадрами из Египта в своем личном блоге.

Всем участникам поездки были предоставлены отдельные комнаты, а самую большую Наталья забрала себе. Певица отметила, что уже второй раз она приезжает в роскошный отель в Египте и наслаждается каждым моментом пребывания там.