Подольская похвасталась фигурой во время отдыха в Египте

Компанию ей составили сын Иван и сестра артистки.

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Наталья Подольская отправилась на отдых в Египет в сопровождении своей сестры и сына Ивана. Недавно певица вернулась из Испании, где пробыла целый месяц вместе с детьми и сестрой.

По возвращении в Москву, она не задержалась надолго и уже собралась в путешествие в Египет.

Несмотря на слухи о проблемах в семье, Подольская поделилась радостными кадрами из Египта в своем личном блоге.