Подольская похвасталась фигурой во время отдыха в Египте

Певица Наталья Подольская похвасталась своей фигурой во время отдыха в Египте
Компанию ей составили сын Иван и сестра артистки.
Наталья Подольская отправилась на отдых в Египет в сопровождении своей сестры и сына Ивана. Недавно певица вернулась из Испании, где пробыла целый месяц вместе с детьми и сестрой.
По возвращении в Москву, она не задержалась надолго и уже собралась в путешествие в Египет.
Несмотря на слухи о проблемах в семье, Подольская поделилась радостными кадрами из Египта в своем личном блоге.
Всем участникам поездки были предоставлены отдельные комнаты, а самую большую Наталья забрала себе. Певица отметила, что уже второй раз она приезжает в роскошный отель в Египте и наслаждается каждым моментом пребывания там.