Как выглядит сын Тины Канделаки

У 47-летней телеведущей и продюсера Тины Канделаки двое детей: дочь Мелания и сын Леонтий. Их отец — российский бизнесмен Андрей Кондрахин, с которым журналистка развелась в 2010 году, спустя 12 лет брака.

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Недавно появились новости о том, что сын Канделаки сыграет одну из ролей в российском ремейке "Постучись в мою дверь". Рассказываем, что еще известно про Лео Кондрахина, в материале "Рамблера".

В апреле этого года сыну бизнесмена и телеведущей исполнилось 22 года. Он родился спустя 15 месяцев после рождения старшей сестры Мелании. Когда ему было девять, родители развелись.

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В подростковом возрасте Лео учился в кадетском училище. В детстве он начал увлекаться музыкой, играть на гитаре и уже к 11 годам сам сочинять песни и стихи.

"С раннего детства я большой поклонник рок-музыки, однако никогда не учился в музыкальной школе и не имел профессионального начала – у меня не получалось круто исполнять песни любимых групп, таких как Nirvana, blink-182 и т.д. Но я не унывал и просто писал авторские песни, ведь их явно было легче исполнять", — рассказывал Лео в интервью изданию PeopleTalk.

В прошлом году он написал саундтрек к шоу "Наследники и самозванцы", а в этом году выпустил свой первый сингл как автора-исполнителя под названием "Про мартышку". По словам сына Канделаки, в нем он размышляет на тему "безмерной рефлексии".

Лео позиционирует себя не только как музыкант, но и как продюсер, а теперь еще и как актер. Сам он не навешивает на себя ярлыки, а говорит, что он "про искусство и творчество во всех проявлениях".