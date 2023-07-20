Петренко снова должен пять миллионов бывшей жене

В конце прошлого года Игорь Петренко выплатил шестимиллионный долг по алиментам Екатерине Климовой на их двоих общих сыновей. Но, походу, что жизнь актёра ничему не учит. Игорь Петренко вновь оказался злостным неплательщиком. Напомним, что Петренко долгое время уклонялся от выплат алиментов сыновьям – Матвею и Корнею. Так, накопился долг размером в шесть миллионов, который он все-таки благополучно оплатил. В январе Игорь обращался в суд с просьбой уменьшить сумму алиментов. Но заявление вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка. В этот раз Петренко задолжал почти пять миллионов.