Игорь Петренко снова должен пять миллионов бывшей жене
Игорь Петренко вновь оказался в ряду злостных неплательщиков
В конце прошлого года Игорь Петренко выплатил шестимиллионный долг по алиментам Екатерине Климовой на их двоих общих сыновей. Но, походу, что жизнь актёра ничему не учит. Игорь Петренко вновь оказался злостным неплательщиком. Напомним, что Петренко долгое время уклонялся от выплат алиментов сыновьям – Матвею и Корнею. Так, накопился долг размером в шесть миллионов, который он все-таки благополучно оплатил. В январе Игорь обращался в суд с просьбой уменьшить сумму алиментов. Но заявление вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка. В этот раз Петренко задолжал почти пять миллионов.
Кстати, Петренко не отказывается от общения с сыновьями от Екатерины Климовой. Игорь нередко берет Матвея и Корнея на светские мероприятия. Кроме того, у актёра есть дети и от молодой жены, актрисы Кристины Бродской: София-Каролина, Мария, Ева. В основном все расходы идут на обеспечение дочек. Екатерина Климова старается поддерживать с бывшим мужем хорошие отношения.
«Они все время трансформируются — жизнь идет, что-то происходит. Этот период нормально проскочили, тут опять споткнулись, потом опять как-то восстановились. Мы все равно в пути находимся. Мы пытаемся слышать друг друга, потому что у нас общие цели», — отметила Климова.
После развода с Игорем Петренко Екатерина Климова вышла замуж за актёра Гелу Месхи. В этом союзе родилась дочка Белла. Но в отличие от Петренко, с Месхи у Екатерины не возникало подобных проблем. Мужчина исправно выплачивает алименты и часто видится с дочерью.