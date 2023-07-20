Нюша продает часть своего гардероба по примеру Филиппа Киркорова

Вслед за "королем" российской эстрады Филиппом Киркоровым, избавиться от части личного гардероба решила и певица Нюша (Анна Шурочкина).

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Если певец продавал массу брендовых вещей на многие миллионы рублей, то Нюшино предложение - всего 9 единиц.

Певица планирует выручить всего около 167 тыс. рублей, передает Telegram-канал "Звездач". Самая дорогая позиция - вечернее платье за 38 тысяч рублей, а также юбки и худи в отличном состоянии.

С чем связан внезапный порыв, не уточняется.