Нюша продает часть своего гардероба по примеру Филиппа Киркорова
Вслед за "королем" российской эстрады Филиппом Киркоровым, избавиться от части личного гардероба решила и певица Нюша (Анна Шурочкина).
Если певец продавал массу брендовых вещей на многие миллионы рублей, то Нюшино предложение - всего 9 единиц.
Певица планирует выручить всего около 167 тыс. рублей, передает Telegram-канал "Звездач". Самая дорогая позиция - вечернее платье за 38 тысяч рублей, а также юбки и худи в отличном состоянии.
С чем связан внезапный порыв, не уточняется.
Ранее мужа Нюши Игоря Сивова предложили проверить на предмет наличия у него долгов перед налоговой.