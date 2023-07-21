Звезды, которых считают плохими родителями

Недавно в семье Анастасии Волочковой разразился очередной скандал: балерина со слезами на глазах рассказывала, что единственная дочь Ариадна не пригласила ее на выпускной. Пока артистка сокрушалась, пользователи в сети напомнили ей, что Ариадна давно живет с отцом, а балерина в ее воспитании почти не участвовала, поэтому вряд ли может считаться хорошей мамой.

Впрочем, не только Волочкову публика окрестила плохим родителем. Иногда звезды достигают в карьере куда больше успехов, чем в воспитании детей.

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Дана Борисова

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Пожалуй, одна из самых критикуемых матерей в шоу-бизнесе. Дана то пытается наладить отношения с дочерью, то резко высказывается о ней. Несколько раз Полина со скандалом переезжала в отцу, называя маму неадекватной и агрессивной. Сама же Дана уверена, что отношения с дочерью испортились, пока телеведущая страдала от наркотической и алкогольной зависимости. Полина переживала сложный период, нанося себе травмы, а в интервью Борисова признавалась, что не знает, как строить отношения с дочерью.

Анна Плетнева

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Солистка группы «Винтаж» признавалась, что отношения со старшей дочерью выстраивались крайне не просто.

«Варя — подросток, она требовала много свободы, делала все, что хотела. Но не всегда то, что она хотела, было безопасно. Я просто стремилась защитить дочь, оградить от вещей, которые причинили бы ей боль. Но разве это объяснишь 14-летней девочке?» — сетовала звезда.

Любой конфликт приводил к тому, что Варя пыталась уйти из дома, а на мамины запреты отвечала скандалом. На фоне стресса у Анны начались проблемы со здоровьем, но сейчас отношения мамы и повзрослевшей дочери наладились.

Сергей Зверев

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В начале нулевых стилист и певец стал повсюду появляться со своей маленькой копией — сыном Сергеем. Он уверял, что ребенка ему родила гражданская жена, но позже выяснилось, что звезда все же усыновил мальчика. Правда, когда Сережа-младший вырос, его отношения с отцом испортились. Вместо шоу-бизнеса сын Зверева предпочел работу на стройке, дважды женился и до сих пор не общается с родителем, считая, что он лишил его детства и не купил квартиру, которая ему, как сироте, была положена от государства.

Мадонна