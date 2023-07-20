Жена Бруклина Бекхэма снялась в крошечном бикини

Невестка Дэвида и Виктории Бекхэм Никола Пельтц опубликовала серию фотографий в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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28-летняя Никола Пельтц выложила в социальных сетях фото, на котором предстала в черном крошечном бикини. Образ дополнили золотые браслеты, массивные серьги и кафы. Перед камерой она позировала без макияжа и укладки.

Поклонники остались в восторге от фигуры модели и оставили в комментариях комплименты. «Ты — совершенство», «Идеальная фигура», «Пляжная богиня», «Никола — красотка! Очень горячие фотки», «Шикарно выглядите», «Вы такая красивая», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева», «Какая вы красотка, просто бомба», «Красивая девушка в красивом месте», — написали пользователи соцсетей.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу в апреле прошлого года. Пышная свадьба проходила в поместье семьи Пельтц в Палм-Бич и обошлась молодоженам $3,5 млн. Позже модель заявила, что планирует вторую свадьбу с Бруклином Бекхэмом, чтобы отпраздновать их годовщину после их «кошмарной» первой церемонии.