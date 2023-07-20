Тренер раскрыл секрет идеальных ног Марго Робби

Робертс заявил, что нужно каждодневно тренировать ступни, чтобы иметь ноги как у 33-летней Робби. Для этого необходимо сесть на пол с голыми ступнями и потянуть их на себя. Он подчеркнул, что упражнение можно выполнять с полотенцем или фитнес-резинкой, чтобы увеличить амплитуду движения.