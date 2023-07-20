Ирина Шейк насмешила фото с малосольными огурцами

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала серию фотографий, сделанных у бассейна. Снимками она поделилась в личном блоге.

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37-летняя звезда подиумов показала, как отдыхает за городом. Ирина Шейк решила взять с собой пакет малосольных огурцов, который сфотографировала для подписчиков с разных ракурсов у бассейна. Она также показала фигуру в купальнике.

Поклонников рассмешили кадры, и история разошлась по социальным сетям.

«Ирина Шейк настолько русская, что даже на отдыхе у бассейна она решила засолить огурчики», «Малосольные огурчики по рецепту от Ирины Шейк», «Иришка Шейк знает толк в качественном отдыхе», — иронично написали пользователи.

Модель восстанавливает силы после мировых Недель моды. В 2023 году она приняла участие в 13 показах в Нью-Йорке, Милане и Париже.