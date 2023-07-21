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Ирина Пегова раскрыла свои способы борьбы с лишним весом

Актриса Ирина Пегова на светской премьере комедии "За Палыча" призналась, что за лето поправилась на три килограмма. Об этом пишет kp.ru.

Ирина Пегова раскрыла свои способы борьбы с лишним весом
© Газета.Ru

"На самом деле за лето я набрала 3 килограмма!" - заявила Пегова.

По данным СМИ, актриса всю жизнь борется с лишним весом и старается вести активный образ жизни, чтобы поддерживать оптимальное состояние фигуры.

В частности, Пегова предпочитает ходить на массажи и другие процедуры, которые способствуют похудению.

"Я люблю различные оздоровительные заведения. Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно", - призналась артистка.

Звезда рассказала, что соблюдает ряд правил в своем питании, чтобы избежать появления лишнего веса. Например, Пегова старается есть порции еды, которые по размеру не превышают ее кулак. Помимо этого, актриса ест медленно и борется с чувством ложного голода при помощи воды: Пегова выпивает один стакан, и если через 10 минут чувство голода проходит, значит на самом деле организм не хотел принимать пищу.

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