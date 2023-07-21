Ирина Пегова раскрыла свои способы борьбы с лишним весом

Актриса Ирина Пегова на светской премьере комедии "За Палыча" призналась, что за лето поправилась на три килограмма. Об этом пишет kp.ru.
"На самом деле за лето я набрала 3 килограмма!" - заявила Пегова.
По данным СМИ, актриса всю жизнь борется с лишним весом и старается вести активный образ жизни, чтобы поддерживать оптимальное состояние фигуры.
В частности, Пегова предпочитает ходить на массажи и другие процедуры, которые способствуют похудению.
"Я люблю различные оздоровительные заведения. Мне помогают массажи, всякие аппараты. Также много хожу, бегаю. И, конечно, питаюсь ограниченно", - призналась артистка.
Звезда рассказала, что соблюдает ряд правил в своем питании, чтобы избежать появления лишнего веса. Например, Пегова старается есть порции еды, которые по размеру не превышают ее кулак. Помимо этого, актриса ест медленно и борется с чувством ложного голода при помощи воды: Пегова выпивает один стакан, и если через 10 минут чувство голода проходит, значит на самом деле организм не хотел принимать пищу.