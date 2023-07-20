Супермодель Карли Клосс раскрыла имя новорожденного сына

Американская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Карли Клосс опубликовала первое фото сына. Снимками новорожденного малыша она поделились в социальных сетях.

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Во вторник, 11 июля, у пары родился второй ребенок. Спустя несколько дней фотографию новорожденного опубликовал муж супермодели Джошуа Кушнер в личном блоге и сообщил, когда сын появился на свет. Теперь новым снимком поделилась Карли Клосс и рассекретила — имя Элайджа Джуд. На фото она держала сына за ручку.

Супермодель рассекретила беременность 1 мая на ежегодном балу Института костюма Met Gala. 30-летняя Карли Клосс появилась на публике в платье Loewe, вдохновленном образом из первой коллекции Карла Лагерфельда для Chanel SS'1983. Оно плотно обтянуло фигуру бывшего «ангела» Victoria's Secret, подчеркнув округлившийся живот.