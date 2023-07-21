Не только футболисты: с какими спортсменами встречаются звезды

Знаменитые девушки выбирают баскетболистов, гонщиков, хоккеистов.

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Пару месяцев назад в СМИ появились слухи о романе Шакиры и одного из самых известных гонщиков «Формулы 1» Льюиса Хэмильтона. Певицу несколько раз видели на гран-при, а затем на яхте в компании темнокожего спортсмена. Однако, если связь и была, то продлилась она недолго.

На прошлых выходных Шакиру уже застали на встрече с молодым баскетболистом. Не только эта знаменитость отдает предпочтение спортсменам.

Кендалл Дженнер

Младшая из сестер Кардашьян, как и Ким в свое время, долго встречалась с молодым баскетболистом. Роман Кендалл и Девина Букера продлился больше двух лет. Поговаривали, что дело идет к свадьбе, но предложения руки и сердца так и не последовало. Пара тихо рассталась без взаимных претензий.

Николь Шрезингер

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Яркая певица почти семь лет была фанаткой гонок, она посещала каждый гран-при. Дело в том, что Николь встречалась с Льюисом Хэмильтоном. Звезда ждала, что спортсмен вот-вот сделает ей предложение. Но гонщик был слишком поглощен карьерой он намеревался стать величайшим гонщиком всех времен. Эта цель Льюису почти покорилась, он сравнялся по титулам «Чемпиона мира» с Михаэлем Шумахером, но Николь больше не хотела ждать и разорвала отношения.

Дженнифер Лопес

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Сейчас певица счастлива в браке с Беном Аффлеком, но незадолго до воссоединения с ним приняла предложения руки и сердца от бейсболиста Алекса Родригеса. Правда, до свадьбы дело не дошло: Лопес узнала, что Родригес периодически изменял ей, и отменили помолвку.

Жизель Бундхен

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