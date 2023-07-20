Жена Джастина Бибера испугала фото с морщинами и седыми волосами

Модель и предпринимательница Хейли Бибер выложила фотографии, на которых состарила себе лицо. Снимками она поделилась на ее странице в TikTok-аккаунте.

26-летняя Хейли Бибер позировала перед камерой в коричневой футболке. Образ дополнили золотые серьги и чокер. Модель была без макияжа и сделала несколько снимков. На новых фото она добавила фильтр, который создает морщины на лице и седые волосы.

«Я выгляжу в точности как моя бабушка. Это так странно, но мне это нравится», — написала Хейли Бибер.

Модель и предпринимательница Хейли Бибер – дочь актера Стивена Болдуина и графического дизайнера Кенни Болдуин. В 2018 году модель вышла замуж за канадского певца Джастина Бибера. Знаменитость часто сталкивается с хейтом из-за брака с артистом. Многие поклонники Селены Гомес, бывшей девушки Джастина Бибера, считают, что Хейли не подходит музыканту. При этом сами Селена и Хейли не враждуют. Более того, они часто призывают своих поклонников к миру.