Кристина Асмус о разводе и переезде: «Издевался ментально муж»
Актриса Кристина Асмус дала новый комментарий по поводу развода и разъезда с юмористом Гариком Харламовым. Звезда кино отметила, что у нее были травмы в прошлом, а теперь уже бывший муж только усугублял эту проблему.
Знаменитая пара распалась три года назад. После развода Асмус долгое время жила с дочерью под одной крышей с экс-супругом, но недавно Кристина все-таки переехала.
По словам артистки, в детстве ее третировали, а супруг якобы подхватил инициативу.
«И издевался ментально муж, поэтому бросила его, - сказала она. - Но время идет, я набираю, крепну и начинаю дышать».
По мнению Асмус, Харламов высасывал из нее энергию.
Напомним, что бывшие супруги долгое время не выносили сор из избы, но несколько месяцев назад все-таки принялись выяснять отношения в соцсетях. Кристина обвинила экс-супруга в том, что он издевается над ней, а также жалеет деньги для своего ребенка. А Харламов в ответ на это заявил, что хорошо содержит обеих.