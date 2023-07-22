Кристина Асмус о разводе и переезде: «Издевался ментально муж»

Актриса Кристина Асмус дала новый комментарий по поводу развода и разъезда с юмористом Гариком Харламовым. Звезда кино отметила, что у нее были травмы в прошлом, а теперь уже бывший муж только усугублял эту проблему.

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Знаменитая пара распалась три года назад. После развода Асмус долгое время жила с дочерью под одной крышей с экс-супругом, но недавно Кристина все-таки переехала.

По словам артистки, в детстве ее третировали, а супруг якобы подхватил инициативу.

«И издевался ментально муж, поэтому бросила его, - сказала она. - Но время идет, я набираю, крепну и начинаю дышать».

По мнению Асмус, Харламов высасывал из нее энергию.