Дочь Брюса Уиллиса показала фигуру в розовом бикини
Дочь актера Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула опубликовала фото в откровенном купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Таллула Уиллис выложила в личный блог снимок, на котором позировала в крошечном бикини с ярким розовым принтом. Купальник подчеркнул рельефную фигуру дочери актеров.
«Публикую на главную страницу, потому что я горячая», — написала Таллула Уиллис в личном блоге.
Поклонники остались в восторге от фотографии и оставили комплименты в комментариях.
«Красивые ноги», «Вся в маму», «Безумная красота», — написали пользователи соцсетей.
Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. У актеров трое общих детей: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула. После развода, в 2009-м, Брюс женился на фотомодели Эмми Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: 10-летнюю Мейбел Рей и 8-летнюю Эвелин Пенн. Что касается Деми Мур, она по-прежнему свободна. В ноябре этого года актриса рассталась с шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, который на 13 лет моложе нее, меньше чем через год после начала отношений.