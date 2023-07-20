45-летняя Летиция Каста снялась обнаженной для обложки журнала

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась обнаженной для обложки журнала Harper's Bazaar France. Соответствующий снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном кадре 45-летняя знаменитость предстала без одежды и белья, прикрыв сидя грудь руками. При этом звезде сделали прическу с эффектом мокрых волос и макияж в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила аксессуаром в виде золотого браслета на левом запястье.

Подписчики оценили внешность манекенщицы в комментариях под постом.

«Одна из немногих, кто воплощает в себе элегантность, ум и женственность», «Самая горячая женщина, которая создана в этом мире», «Неузнаваемая, но красивая», «Красивая, идеальная и очень естественная», «Потрясающее фото», — восхитились они.