Меган Фокс и Machine Gun Kelly планируют сыграть свадьбу

Актриса Меган Фокс, известная по роли в "Трансформерах", собирается выйти замуж за музыканта Machine Gun Kelly. Об этом сообщает US Magazine.

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Звезды преодолели все трудности в отношениях и теперь готовятся к свадьбе. В ближайшее время они хотят узаконить отношения. Однако официально пара не давала комментариев и не писала о решении в соцсетях.

"Они снова на правильном пути. Им помогла совместная терапия. Они начали доверять друг другу и снова заговорили о свадьбе", — сообщает инсайдер журналистам издания.