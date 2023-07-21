Равшана Куркова в образе Барби разочаровала подписчиков

Кто только уже не примерил на себя образ куклы Барби на фоне премьеры одноименного фильма. То ли ностальгия по детству проснулась, то ли селебрити наконец дождались, когда смогут носить любимый розовый и не сдерживаться.

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Не устояли и отечественные звезды: свежая публикация Равшаны Курковой — тому подтверждение.

Актриса предстала перед фолловерами в нежно-розовом коротком платье с необычной для себя прической. Роковые темные локоны она спрятала под париком блондинки.

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Подписчики, однако, с восторгом образ не восприняли, в комментариях разразился скандал. «Вообще не ваш образ», «Ой, нет», — пишут одни. «Прекрасна в любом виде», — заступаются другие.