"Бил, как не в себя": Асмус – о насилии в прошлых отношениях

"Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не как токсичный человек, который "ой, ну ты рубашку неправильно погладила" или "в кино плохо сыграла". Он бил, как не в себя" – призналась звезда ведущему шоу.