"Бил, как не в себя": Асмус – о насилии в прошлых отношениях

"Бил, как не в себя": Кристина Асмус рассказала о насилии в прошлых отношениях
Актриса театра и кино Кристина Асмус в течение 1,5 лет состояла в абьюзивных отношениях и подвергалась в том числе физическому насилию со стороны партнера. Об этом она рассказала в шоу "Прослушка".
Асмус не озвучила имя человека, о котором шла речь. Однако она поделилась подробностями травматичного опыта. Актриса встречалась с жестоким партнером в студенческие годы.
"Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не как токсичный человек, который "ой, ну ты рубашку неправильно погладила" или "в кино плохо сыграла". Он бил, как не в себя" – призналась звезда ведущему шоу.
В тот тяжелый период Кристина не делилась переживаниями с близкими и друзьями, потому что боялась осуждения с их стороны и необоснованных обвинений.
"Я не могла прийти ни к кому. Ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям. Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата".
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