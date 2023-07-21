Ким Кардашьян неожиданно пожалела о романе с Питом Дэвидсоном

Короткий по времени, но весьма бурный и широко обсуждаемый роман телеведущей Ким Кардашьян и актера-комика Пита Дэвидсона, вопреки ожиданиям фанатов, свадьбой не закончился.

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Тем не менее, оба бывших влюбленных утверждали, что расстались друзьями и ни о чем не жалеют.

Более того, Ким не раз публично признавалась, что Пит был лучшим мужчиной, с которым она встречалась на своем веку.

Но неожиданно Кардашьян в ходе очередного телешоу резко сменила интонацию, назвав роман с Дэвидсоном «ошибкой одинокой женщины».

По словам знаменитости, на тот момент она сильно переживала последствия развода с мужем Канье Уэстом, и «тут просто подвернулся Питт», якобы ставший на время своеобразной отдушиной.

Кардашьян призналась, что не планировала превращать их отношения с Питтом во что-то серьезное и уже тем более не хотела придавать их гласности.