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Регина Тодоренко показала тело в купальнике

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Регина Тодоренко показала тело в купальнике
© Lenta.ru

33-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в зеркало, повернувшись к камере боком. Для съемки знаменитость выбрала раздельный купальник оранжевого цвета, оформленный тонкими завязками.

Lenta.ru

На размещенном кадре видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а свои волосы распустила.