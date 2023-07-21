Регина Тодоренко показала тело в купальнике
Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
33-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в зеркало, повернувшись к камере боком. Для съемки знаменитость выбрала раздельный купальник оранжевого цвета, оформленный тонкими завязками.
Lenta.ru
На размещенном кадре видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а свои волосы распустила.
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