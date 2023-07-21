Алана Мамаева пожаловалась на маленькие алименты

"Его десять тысяч даже на стоматолога не хватит. Мы сейчас лечим зубы, и поверьте, алиментов на это точно не хватит", - сказала Алана.

По словам модели, операция была довольно сложной. Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое.