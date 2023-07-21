Где сейчас участницы группы “Воровайки”

Музыкальная женская группа “Воровайки” появилась в начале 2000-х и заскочила в последний вагон популярности шансона. И пока их конкуренты теряли популярность, “Воровайки” выпускали танцевальные песни, сопровождающиеся шансоном.

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Однако группа не смогла добиться больших высот, преимущественно из-за того, что жанр блатной песни ушел в прошлое. С тех пор состав коллектива постоянно менялся. В материале “Рамблера” — о том, где сейчас участницы золотого состава группы “Воровайки”.

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Лариса Надыктова

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Певица присоединилась к коллективу в 2004 году и сотрудничала с коллективом вплоть до 2020 года, что делает ее одной из участниц, которая дольше всех продержалась в “Воровайках”. Она была супругой продюсера Юрия Алмазова, который работал с певицами. Из группы она ушла спустя год после кончины своего супруга.

Сейчас Надыктова дает сольные концерты и продолжает выступать на мероприятиях, но уже с сольными концертами. Позже она рассказала, что очень тяжело пережила смерть супруга и даже не могла ходить к нему на могилу.

Яна Павлова

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Артистка работала в коллективе с 2000 года — со дня его основания и покинула группу в 2021 году, несколько лет она лишь участвовала в студийных записях, но на сцене не появлялась. И это вызывало гнев поклонников, но потом певица рассказала, что уходила в декрет. Уже в середине нулевых певица поняла, что с “Воровайками” не сможет сотрудничать вечно, поэтому начала выпускать сольные альбомы, которые также попадали в ротации на радио.

О том, почему Павлова решила уйти из группы, она не сообщила. Поклонники ждут, когда артистка запустит полноценную сольную карьеру, но пока что после ухода из “Вороваек” она смогла лишь записать дуэт с солистом группы “Бутырка”, после чего на сцене не появлялась.

Диана Теркулова

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Теркулова работает в группе “Воровайки” со дня ее основания и по сей день, и совмещает это со своей сольной карьерой. Однако сотрудничество с коллективом прерывалось в 2007 году на три года — она выступала с сольными программами, но решила вернуться в группу. Сейчас она продолжает строить карьеру в коллективе и в составе группы, записывает новые песни и радует ими поклонников.