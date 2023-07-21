Татьяна Арнтгольц рассказала о трудностях второй беременности
Актриса Татьяна Арнтгольц в своем интервью для YouTube-шоу Fametime Tv рассказала о трудностях второй беременности.
Арнтгольц, которая родила второго ребенка в 39 лет, рассказала, что забеременеть сразу от второго мужа Марка Богатырева у нее не получилось.
"У меня все сосредоточено было на ребенке, он желанный и долгожданный. Не сразу все получилось, нужно было время, но начался ковид, мужчины сели дома — и все произошло", — поделилась она.
Актриса также призналась, что рождению малыша особенно была рада ее старшая дочь Маша. Хотя сперва Татьяна и Марк скрывали от девочки новость о беременности мамы.
"Потом, когда она узнала, мы разговаривали об этом сутки напролет. Помню, уснула, а утром просыпается с вопросом: "Мама, а ты правда беременна? Это не сон?" — заявила Арнтгольц.
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились в 2020 году. Годом позже у них родился общий сын Данила.