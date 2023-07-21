Ивлееву поймали на фотошопе: телеведущая решила «добавить изгиба»
Ведущая и блогерша Анастасия Ивлеева может похвастаться плоским животом и упругими ягодицами. Именно поэтому знаменитость довольно часто делиться откровенными фотографиями, а также снимками, где она запечатлена в облегающих нарядах.
Вот и сейчас Ивлеева выложила кадр, где она одета в синее платье. Наряд подчеркнул все изящные изгибы блогерши.
«Будьте в себе уверены и ловите фоточки с тем, что мне чертовски идет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила она.
Однако пользователи Сети заметили, что Анастасия воспользовалась фотошопом, так как на снимке видоизменилась труба рядом со знаменитостью.
«Почему труба изогнулась вместе с Настей?», «С трубой смешно получилось», «Труба изящнее Ивлеевой», — написали они в комментариях.
И тогда телеведущая поспешила оправдаться перед подписчиками.
«Трубу задело при поправках, я не спецом. Я это вижу тоже, перезаливать не буду. Итак ясно, что у меня и без того классные изгибы. Не орать», — отметила звезда.