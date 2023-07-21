Марго Робби рассказала об опасном пранке из своего детства
Актриса Марго Робби в детстве сымитировала собственную смерть, чтобы проучить няню. Об этом она рассказала в эфире радио-шоу The Zoe Ball Breakfast Show.
По словам звезды, в детстве ей пришлось пойти на хитрость, когда родители нашли для на нее новую няню.
Юная Марго придумала пранк, чтобы напугать нового бебиситтера и вернуть старого.
"Моей предыдущей няне Талие было 16 лет, и она казалась мне очень классной. А новая няня была сильно старше и вела себя со мной очень строго. Тогда я решила ее проучить", — вспоминает Робби.
Звезда "Барби" придумала сымитировать собственную смерть, чтобы напугать женщину.
"Я взяла большой кухонный нож и кетчуп. Потом я растянулась голая на плитке кухни, намазалась кетчупом, положила кухонный нож и ждала около 45 минут, пока она меня найдет", — поделилась актриса.
Марго отметила, что ожидание реакции няни стоило всех потраченных усилий — женщина с криком выбежала из кухни и отказалась продолжать работать в семье Робби.