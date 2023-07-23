Гомес рассказала о самом желанном подарке на день рождения

«Я благодарна за многое в своей жизни, и одна из вещей, за которую я благодарна больше всего, — это работа, которую мы с вами проделали с фондом Rare Impact Fund. Благодаря вам мы смогли повысить осведомленность и расширить доступ к услугам по охране психического здоровья для молодых людей. Это моя настоящая страсть в жизни», — написала звезда.