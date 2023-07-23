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Селена Гомес рассказала о самом желанном подарке на день рождения

Певица Селена Гомес рассказала поклонникам, что она хотела бы получить в подарок на день рождения. Об этом сообщает Page Six.

Гомес рассказала о самом желанном подарке на день рождения
© Газета.Ru

22 июля певице Селене Гомес исполнился 31 год. В этот день артистка опубликовала в личном блоге снимок с праздничным тортом, поблагодарила фанатов за поздравления и рассказала, чего она хочет получить от них в качестве подарка.

«Я благодарна за многое в своей жизни, и одна из вещей, за которую я благодарна больше всего, — это работа, которую мы с вами проделали с фондом Rare Impact Fund. Благодаря вам мы смогли повысить осведомленность и расширить доступ к услугам по охране психического здоровья для молодых людей. Это моя настоящая страсть в жизни», — написала звезда.

Селена Гомес попросила поклонников не дарить ей подарки на день рождения, а вместо этого сделать пожертвование в ее фонд Rare Impact Fund.

«Если у вас есть средства, подумайте о пожертвовании, чтобы помочь нам изменить ситуацию. Я люблю вас всех», — добавила певица.

В 2013 году Селена Гомес пережила тяжелый разрыв с Джастином Бибером, после чего попала в реабилитационной центр Meadows. С тех пор звезда выступает за повышение осведомленности о психическом здоровье, в том числе через свой фонд Rare Impact.

Ранее певица Селена Гомес показала фигуру в купальнике.

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