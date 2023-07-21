Глюкоза описала первое подаренное мужем платье фразой «было стыдно ходить»

«Оно у меня до сих пор, кстати, сохранилось, только надо подреставрировать чуть-чуть. Тогда мне казалось, что декольте у него слишком откровенное. Я даже накинула сверху какую-то жилетку. Мне было стыдно в нем ходить», — заявила звезда. При этом она добавила, что сейчас любит сексуальные наряды.