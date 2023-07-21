Ариану Гранде засняли с новым бойфрендом после новостей о разводе

После того, как стало известно о романе Арианы Гранде и Итана Слейтера, актер закрыл аккаунты во всех социальных сетях. Однако журналистам все-таки удалось заснять пару вместе. Папарацци сфотографировали во время съемки фильма «Злая».

17 июля стало известно, что певица Ариана Гранде рассталась со своим супругом, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Пара не жила вместе с начала года. Спустя несколько месяцев семья решила дать своему союзу еще один шанс, однако попытка оказалась неуспешной и они разошлись. Причиной для этого послужил насыщенный график звезды и многочисленные папарацци, которые преследовали пару.